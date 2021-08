Mato Grosso do Sul é referência em energia renovável, diz ministro em Campo Grande

Edemir Rodrigues/Governo MS Bento Albuquerque, presidente da Fiems Sérgio Longen e Reinaldo Azambuja

Em visita a Campo Grande, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que "Mato Grosso do Sul é referência em energia renovável, seja ela da biomassa, seja ela solar". A declaração foi dada na terça (27), durante evento ao lado do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na sede da Federação das Indústrias (Fiems). Ele afirmou que o estado se destaca em âmbito nacional por criar um ambiente de negócios favorável a investimentos, seja por regulações feitas pelo governo estadual, ou alinhado às políticas públicas do Conselho Nacional de Política Energética. O ministro Bento Albuquerque participou na querta (28) será a reinauguração da Usina Termelétrica (UTE) William Arjona, que tem um custo bastante elevado, "15 vezes mais caro do que o MWh gerado pelas hidrelétricas", diz o jornal Correio do Estado.

