Marquinhos anuncia que vai reabrir comércio e convoca prece pela Capital

Reprodução de vídeo Marquinhos convidou população a uma prece pela cidade e disse que vai detalhar amanhã reabertura do comércio

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) afirmou em vídeo no Facebook ontem que não pretende renovar seu decreto que fechou o comércio e serviços em Campo Grande em prevenção ao coronavírus e prometeu anunciar nesta quinta-feira detalhes sobre o "retorno gradativo e responsável com protocolo de segurança" dessas atividades e o que poderá ser retomado a partir da semana que vem. Sinalizando que nada será como antes, o prefeito disse que serão tomadas medidas para manter o "isolamento ou distânciamento das pessoas no comércio, nas ruas e até no transporte coletivo". Marquinhos também convidou pessoas de todas as crenças para se unirem em uma prece coletiva das 10 às 11h do próximo domingo para que "Deus cure a nossa cidade". Veja o vídeo.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG