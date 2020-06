Líderes da oposição pedem para adiar protestos contra Bolsonaro no domingo

Waldemir Barreto/Agência Senado Randolfe Rodrigues, líder da Rede e da oposição no Senado, é um dos que assinam a nota

Depois de Jair Bolsonaro voltar pedir a apoiadores para não irem às ruas no domingo, para evitar confrontos com opositores que convocaram manifestações contra seu governo, senadores que lideram os partidos Rede, PSB, PDT, Cidadania, PSD e PT no Senado divulgaram uma carta conjunta na noite anterior em que também pedem aos "brasileiros que, acertadamente, fazem oposição" ao presidente para não irem aos protestos para evitar aglomerações e por temerem o que classificam com "escalada autoritária" do governo. "Ademais, observando a escalada autoritária do governo federal, devemos preservar a vida e segurança dos brasileiros, não dando ao governo aquilo que ele exatamente deseja, o ambiente para atitudes arbitrárias", diz trecho da nota. Leia aqui a íntegra no site do Senado.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG