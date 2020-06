Juiz federal dá 48h para Bernal devolver processo ético-disciplinar à OAB-MS

Fotos Deurico/CapitalNews Arquivo e OAB-MS Bernal é acusado pela OAB-MS de pegar processo há mais de seis meses e não devolver

O juiz federal de Campo Grande, Renato Toniasso, acaba de determinar prazo de 48 horas para que o advogado e ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, devolva o processo ético-disciplinar SED nº 1.066/2013, à Secretaria de Ética e Disciplina da OAB-MS. Conforme a ação movida pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, Bernal está com o processo desde o dia 2 de dezembro de 2019 e, apesar das providências adminsitrativas tomadas pela entidade, não devolve o documento mais de seis meses depois. O processo refere-se ao caso em que a Ordem suspendeu a carteira de advogado de Bernal em janeiro de 2019, sob acusação de se apropriar, como advogado, de indenização que a Justiça mandou a Vega Engenharia pagar à sua cliente, a ex-catadora de material reciclável Dilá Dirce de Souza, atropelada em 1999 por um caminhão da empresa, que na época fazia a coleta de lixo na Capital, conforme aqui publicado. Bernal obteve uma liminar para poder advogar, que foi cassada pela OAB no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). Em dezembro, ele pegou o processo para recorrer novamente e não devolveu, levando a OAB a acionar a Justiça.

