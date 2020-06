Jefferson acusa família Trad de receber auxílio e Nelsinho promete acionar a PF

Fotos Divulgação e Reprodução Nelsinho promete acionar a Polícia Federal após ver acusação feita por Roberto Jefferson no Twitter

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) disse hoje que vai acionar a Polícia Federal contra publicação feita no Twitter pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, acusando sua família de ter recebido o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal destinado a trabalhadores informais durante a pandemia da Covid-19. Jefferson escreveu: "Deus nos deu um livramento, quando o Senador Nelson Trad, irmão do prefeito de Campo Grande, MS, deixou o PTB. Toda a sua família, bem posta na vida, recebeu o auxílio emergencial, três parcelas, pago pelo governo federal. Uma vergonha, o Senador deve uma resposta ao Brasil." Em nota, Nelsinho afirmou: "Sobre essa acusação falsa de que existem pessoas da família Trad que receberam o auxílio emergencial do Governo, não existe nenhum parente meu, consanguíneo, que recebeu esse benefício. Portanto, irei nesta tarde à Polícia Federal e Polícia Legislativa do Senado, em Brasília, fazer uma queixa-crime e, também, vou à Caixa Econômica Federal averiguar de quem são esses cadastros. Isso é fraude! Tanto os autores quanto os responsáveis por disseminar essa fake news irão responder na Justiça pelos seus atos".

Deus nos deu um livramento, quando o Senador Nelson Trad, irmão do prefeito de Campo Grande, MS, deixou o PTB. Toda a sua família, bem posta na vida, recebeu o auxílio emergencial, três parcelas, pago pelo governo federal. Uma vergonha, o Senador deve uma resposta ao Brasil. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) June 23, 2020

