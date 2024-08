Inscrições ao processo seletivo de estágio no TJMS terminam nesta quarta-feira

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Estudantes universitários têm até hoje (28) para se inscrever no Processo Seletivo para Estágio Remunerado na Secretaria do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) e na comarca de Campo Grande. As oportunidades são para os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, História, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. Candidatos com deficiência, negros ou pardos e indígenas terão direito à reserva de vagas de 10%, 20% e 3%, respectivamente, do número de vagas de cada área de estágio. O estagiário contratado terá bolsa-auxílio de R$ 855,50 por mês e auxílio-transporte no valor mensal de R$ 209,00, totalizando R$ 1.064,50. As inscrições devem ser feitas no site da Universidade Patativa do Assaré (buscar por TJMS - nível superior 2024).

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.