Infectologista defende “lockdown real de 15 dias em Campo Grande” contra covid

Foto Marcelo Camargo/Agência Brasil com imagem do Facebook Croda defendeu hoje 'um lockdown real, sem excessões, por pelo menos 15 dias em Campo Grande'

Com recordes diários de internações pela covid-19 em Mato Grosso do Sul, o médico infectologista Júlio Croda, professor da UFMS e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), defendeu na quinta (18) em postagem no Facebook "um lockdown real, sem exceções, por pelo menos 15 dias em Campo Grande", epicentro da doença no estado. Croda diz que medidas adotadas pelo Município como desinfecção de ruas e barreiras sanitárias em rodovias são ineficazes e, ao postar notícia do site Campo Grande News de que a prefeitura destinou 120 leitos da Unidade do Trauma para atender pacientes com covid, afirmou que isso não é suficiente para atender a demanda crescente. "Barreira sanitaria não tem menor sentido. Campo Grande está entre as cidades com maior incidência no estado e já possui transmissão comunitária da P1. Não existe respaldo científico para desinfecção. Dinheiro jogado fora. Em nenhum momento foi citado medidas mais restritivas para conter a transmissão como outras cidades estão adotando. Não teremos capacidade de atender todos, apenas com essa ampliação de leitos. Sou a favor de um lockdown real, sem excessões, por pelo menos 15 dias em Campo Grande", escreveu o médico que integrou a equipe do ex-ministro Mandetta, no Ministério da Saúde.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG