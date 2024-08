Incêndios no Pantanal já destruiram área equivalente ao estado do Sergipe

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Neste ano, o fogo destruiu mais de 2,031 milhões de hectares no Pantanal, 13,46% da área total do bioma localizado em Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, o equivalente a do estado de Sergipe (2 milhões de ha), conforme dados atualizados hoje pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LASA-UFRJ). Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em todo o Pantanal, foram registrados 498 focos, sendo 298 em MS, que concentra quase 60% da região pantaneira. Corumbá, maior cidade do Pantanal sul-mato-grossense, voltou a amanhecer hoje com muito calor e encoberta por fumaça. A temporada de incêndios no Pantanal, que historicamente começa entre o fim de julho e o início de agosto, se antecipou para maio em 2024, devido à longa estiagem e mudanças climáticas. Especialistas estimam que o bioma enfrenta a pior temporada de fogo desde 1951. (Com G1MS)

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.