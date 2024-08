‘Imortais’ da ASL no Festival de Inverno

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Fotos Divulgação Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo

Fotos Divulgação

Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo

Por meio de três de seus "imortais", a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) participa do Festival de Inverno de Bonito 2024 que será aberto nesta quarta-feira e prossegue até domingo na capital do turismo ecológico de Mato Grosso do Sul. Em bate-papos e palestras, o presidente da ASL Henrique de Medeiros, o professor e ex-senador Pedro Chaves e o secretário-geral da entidade Rubenio Marcelo vão conversar com o público sobre literocultura, novos livros, educação e cultura. Os encontros serão no Lounge da Literatura, montado na Praça da Liberdade, e terão mediação do escritor Rodrigo Teixeira. Veja a programação:

"Poesia e caminhos da palavra"

Rubenio Marcelo

Dia 22 de agosto de 2024, às 16h

“Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal”

Pedro Chaves

Dia 23 de agosto de 2024, às 16h

"Os nadas em busca dos tudos da poesia”

Henrique de Medeiros

Dia 25 de agosto de 2024, às 16h

