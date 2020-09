Huck fala em “liderar uma geração” e, sobre as eleições de 2022, afirma: “Estou aqui”

Cops/ACSP Divulgação Huck: 'Quero mobilizar, liderar, fomentar uma geração para que a gente participe ativamente das transformações que o Brasil precisa'

Ao participar de um debate do Conselho Político e Social (Cops) da Associação Comercial de São Paulo, o apresentador de TV Luciano Huck disse na segunda (21) que quer "mobilizar, liderar e fomentar uma geração" e quando foi perguntado se "tem coragem" de ser candidato a presidente da República daqui há dois anos, respondeu: "Estou aqui". "Quero mobilizar, liderar, fomentar uma geração para que a gente participe ativamente das transformações de que o Brasil precisa. Ninguém vai entregar isso de graça para a gente", disse Huck, ao falar de desigualdades sociais no País. Nos últimos dias, o apresentador se movimentou entre diferentes setores. Esteve com líderes do Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP) discutindo desigualdade social; no sábado passado, participou da Global Retail Show 2020, um evento sobre varejo; e antes disso se encontrou com pesquisadores de áreas ligadas a pautas de sustentabilidade e do agronegócio, diz o Estadão. Leia mais aqui no site do jornal.

