Homem que ganhou na loteria morre afogado com bilhete premiado no bolso

Reprodução Gregory com o bilhete que esperava resgatar quando chegasse o cartão do seguro social

Gregory Jarvis, de 57 anos, que ganhou £ 33.500 (211 mil reais) na loteria, foi encontrado morto, afogado, com o bilhete premiado na carteira em seu bolso, na sexta-feira passada, em uma praia particular em Caseville, em Michigan, nos EUA. Jarvis teria tentado resgatar o prêmio antes de morrer, mas não tinha cartão do seguro social atualizado e havia pedido um novo documento, conforme a dona do bar que ele frequentava contou à imprensa local. Amigos disseram ainda que ele planejeva visitar a família com o dinheiro. O corpo foi encontrado ao lado de um barco e a polícia acredita que ele se afogou quando tentava amarrar a embarcação. (Com iG e The Mirror)

