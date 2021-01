Fabricantes de veículos afirmam: “A gente não quer subsídios, quer competitividade”

Reprodução/Arquivo Luiz Carlos Moraes, da Anfavea, criticou o 'manicômio tributário' brasileiro

O presidente da Associação nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea), Luiz Carlos Moraes, criticou hoje em coletiva à imprensa por vídeo a politização do anúncio da Ford de encerrar as atividades no Brasil e, indagado sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que a empresa "quer subsídios" (leia aqui), declarou: "A gente não quer subsídios, quer competitividade. Estamos há anos mostrando medidas que precisam ser feitas para melhorar a competitividade no Brasil". Moraes citou alertas feitos desde abril de 2019 pela Anfavea pedindo reforma tributária e mostrando comparativos que indicam o elevado custo de produção no Brasil que, por exemplo, é 18% maior do que no México. Ele voltou a pedir melhoria do ambiente econômico nacional, que a entidade chama de "manicômio tributário", e comparou esse quadro a uma espécie de Black Friday de imposto elevado para dar incentivo como desconto.

