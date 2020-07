Em programa de TV, portuguesa diz que presidente do Brasil é o “Fora Bolsonaro”

Reprodução de vídeo Participante de programa da TV portuguesa afirmou: 'O Temer foi o presidente antes do que está agora, antes do Fora Bolsonaro'

Vídeo que mostra trecho do programa "Quem quer ser um milionário" do canal da RTP, de Portugal, se espalhou nas redes sociais neste domingo com a inusitada resposta de uma participante. Ao responder a pergunta sobre quem foi ministro da Justiça no Brasil até abril de 2020, a mulher acertou respondendo Sérgio Moro. Indagada pela apresentadora sobre quem é o atual presidente do país, ela respondeu: "O Temer foi o presidente antes do que está agora, antes do Fora Bolsonaro". Enquanto a apresentadora buscava conter o riso, a plateia aplaudiu. Veja o vídeo postado no YouTube pelo núcleo do PT em Lisboa.

