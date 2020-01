Em nova briga no Twitter, MBL pede “Fora, Weintraub!” e apoiadores “FicaWeintraub”

Marcelo Camargo/Agência Brasil Abraham Weintraub virou alvo de campanha do MBL no Twitter e apoiadores reagiram defendendo o ministro da Educação

A repercussão da falha na correção das provas do Enem e o atraso na divulgação da classificação do Sisu, só liberada na noite anterior após uma batalha judicial, aumentou a pressão para que Jair Bolsonaro demita o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e deflagrou nova briga nas redes sociais. A discussão começou ontem quando o Movimento Brasil Livre (MBL) usou o Twitter para acusar o ministro ser um "fanfarrão irresponsável que só sabe brincar em redes sociais" e pedir "FORA, WEINTRAUB!". Apoiadores reagiram com a hastag #FicaWeintraub que hoje chegou aos primeiros lugares no Trending Topics nacionais. Arthur, irmão de Weintraub e assessor do Planalto, escreveu que "coincidentemente" as críticas do MBL começaram depois que o ministro "tocou no assunto Doria e gastos gigantes do Estado de SP". Veja as postagens.

Temos Moro na Justiça e Segurança Pública; temos Guedes na Economia. Gente qualificada, que sabe o que fala, com caráter e preparo. A área da educação NÃO É MENOS IMPORTANTE que estes ministérios - muito pelo contrário! pic.twitter.com/MOLAjMTw9s — Mov. Brasil Livre (@MBLivre) January 28, 2020