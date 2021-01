Donos de veículos não terão de pagar seguro DPVAT em 2021

Saul Schramm/Governo MS Em 2021, donos de veículos ficam livres de pagar o seguro obrigatório

Donos de veículos não terão de pagar o seguro obrigatório DPVAT em 2021. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou na terça-feira prêmio zero para o DPVAT em 2021 e autorizou a contratação de novo operador pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), em caráter emergencial e temporário e as resoluções foram publicadas ontem no Diário Oficial da União. No fim de novembro, foi anunciada a dissolução da Consórcio do Seguro DPVAT a partir de 1° de janeiro, por decisão de assembleia das seguradoras consorciadas. A partir de amanhã, a Seguradora Líder não poderá operar o DPVAT em nome das consorciadas, mas só administrar ativos, passivos e negócios do consórcio realizados até a data de hoje, 31 de dezembro de 2020. "A Susep está envidando os melhores esforços para viabilizar a contratação de pessoa jurídica, já na primeira semana de janeiro de 2021, com capacidade técnica e operacional para assumir o DPVAT, garantindo as indenizações previstas em lei para a população brasileira", diz a superintendência em nota. (Com Agência Brasil)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG