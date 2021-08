Depois de prometer provar, Bolsonaro admite não ter provas de fraudes eleitorais

Reprodução de vídeo Ao lado de seu 'analista de inteligência', Bolsonaro admitiu não ter provas de fraudes eleitorais

Depois de passar três anos pedindo voto impresso para tentar se manter no poder, falando em "fraudes eleitorais" e prometendo que iria apresentar provas na sua transmissão ao vivo pelas redes sociais ontem, o presidente Jair Bolsonaro admitiu em sua live não ter provas, só "indícios". E para quem duvide do que ele diz, o presidente desafiou provar o contrário: "Os que me acusam de não apresentar provas, eu devolvo a acusação. Apresente provas de que ele não é fraudável". Na live, Bolsonaro esteve acompanhado do "especialista" apresentado por ele como "Eduardo, analista de inteligência". Conforme o site G1, o governo informou tratar-se de Eduardo Gomes da Silva, coronel do Exército, ex-assessor do ministro Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil que hoje trabalha na Secretaria de Comunicação, cujo curriculo apresentado pelo Planalto não informa qualquer especialização na parea de programação.

'Prova mesmo é que temos um presidente dado a paranoias e teorias da conspiração', diz PSDB

Depois de o presidente Jair Bolsonaro admitir em live não ter provas de fraudes eleitorais que ele prometia insistentemente provar, o PSDB divulgou na quinta (29) nas redes sociais a seguinte nota:



"O presidente Bolsonaro prometeu apresentar provas de que as eleições brasileiras foram fraudadas por meio das urnas eletrônicas. No lugar disso ofereceu um festival de argumentos constrangedores e patéticos. O máximo que conseguiu é deixar a sociedade perplexa com o nível das bizarrices apresentada. Prova mesmo é que temos um presidente dado a paranoias e teorias da conspiração. O PSDB segue confiando no sistema eleitoral brasileiro.



Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB".



O PSDB também publicou no Twitter vídeos ironizando a live das "provas" de Bolsonaro. Veja as publicações abaixo.