Dagoberto lança hoje pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande

Luís Macedo/Agência Câmara Dagoberto voltará a disputar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições deste ano

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) lança hoje sua pré-candidatura à Prefeitura de Campo Grande, por meio de transmissão de vídeo ao vivo em sua página no Facebook como medida de isolamento em prevenção à Covid-19. Conforme já foi aqui divulgado, a transmissão terá início às 18h12 (12 em alusão ao número do partido) e terá participação de lideranças nacionais do PDT como Ciro Gomes e o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e do presidente estadual da legenda, João Leite Schimidt.

