Covid: EUA compram todas as vacinas da Pfizer e BioNTech previstas para 2020

Farmacêuticas venderam aos EUA 100% das doses de vacina que puderem produzir neste caso, caso seja aprovada

Os Estados Unidos fecharam hoje um acordo com a Pfizer e a BioNTech para comprar todas as 100 milhões de doses da vacina contra Covid-19 que as duas farmacêuticas planejam produzir neste ano, se o produto for aprovado. A vacina ainda será testada no Brasil e em outros países a partir do mês que vem, após resultados promissores em testes nos EUA e na Alemanha. O acordo prevê ainda mais 600 milhões de doses aos EUA ao longo do ano que vem, quase metade das 1,3 bilhão que as empresas planejam produzir em 2021. "Estamos comprometidos em tornar o impossível possível, trabalhando incansavelmente para desenvolver e produzir em tempo recorde uma vacina segura e eficaz para ajudar a pôr fim à crise global de saúde", disse o presidente da Pfizer, Albert Bourla. "Estamos satisfeitos por termos assinado este importante acordo com o governo dos EUA para fornecer as 100 milhões de doses iniciais após a aprovação pelo FDA", acrescentou o CEO da BioNTech, Ugur Sahin. (Com Época Negócios)

