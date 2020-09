Contra Ernesto Araújo, senadores querem barrar sabatina de novos embaixadores

Pedro França/Agência Senado Contra Ernesto Araújo, senadores querem barrar sabatinas na comissão presidida por Nelsinho no Senado

Um grupo de senadores da oposição começou a se movimentar neste domingo para derrubar reuniões da Comissão de Relações Exteriores (CRE) presidida por Nelsinho Trad (PSD-MS), para sabatinar 34 diplomadas indicados a postos de embaixador indicados pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em reação à visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, às instalações da Operação Acolhida (que recebe refugiados da Venezuela) em Roraima, na sexta-feira, considerado por esses senadores como um desrespeito à soberania brasileira. Conforme o site Congresso em Foco, a tentativa de derrubar as sessões é capitaneada pelos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Renan Calheiros (MDB-AL), Kátia Abreu (PP-TO), Telmário Mota (Pros-RR), além de senadores do PT. Nas redes sociais, esses senadores citam a nota publicada ontem por seis ex-chanceleres, apoiando as críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao encontro de Pompeo e Ernesto Araújo, e cobram esforços do Congresso para preservar o artigo quarto da Constituição, que diz: "A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I – independência nacional; II – prevalência dos direitos humanos; III – autodeterminação dos povos; IV – não intervenção; V – igualdade entre os estados; VI – defesa da paz; VII – solução pacífica dos conflitos; VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X – concessão de asilo político."