Condutor de veículo terá de pagar por dano ao patrimônio de Campo Grande

Álvaro Rezende/Correio do Estado Reprodução Semáforo destruído por veículo em Campo Grande: agora condutor responsável será cobrado pela prefeitura

Condutores de veículos agora terão de pagar pelo patrimônio público que for destruído em acidente de trânsito em Campo Grande como postes, semáforos, pontos de ônibus, canteiros de avenidas, passarelas e até árvores conforme lei aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD), publicada na terça (21) no Diário Oficial. O reparo na rede de energia elétrica, por exemplo, pode custar de R$ 500 a R$ 5 mil conforme dados da Energisa, informa o Correio do Estado. O responsável pelo dano será notificado pela prefeitura e terá 30 dias para apresentar a defesa. Se não convencer, terá mais um mês para recolher o valor que cobrirá os danos, que poderá ser parcelado. Quem não pagar terá o nome inscrito na dívida ativa municipal.

