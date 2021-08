Com vídeo, Supremo reage a Bolsonaro: “Mentira repetida mil vezes não vira verdade”

Reprodução de vídeo Em ação inédita, Supremo rebateu declarações de Bolsonaro com vídeo

Depois de o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à rádio Mundial, da Bahia, voltar a dizer na quarta (28) que o Supremo Tribunal Federal (STF) deu muito mais poderes para governadores e prefeitos do que para ele em relação à pandemia, o STF publicou um vídeo nas redes sociais em que nega a frase do ministro da propaganda do regime nazista de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, que afirmou que uma mentira contada mil vezes se torna verdade. "Uma mentira repetida mil vezes vira verdade? Não. É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news! Compartilhe as #VerdadesdoSTF", diz o vídeo. Bolsonaro reclama porque queria impedir governadores e prefeitosde adotarem medidas de restrição de circulação de pessoas contra a covid, ações que critica durante toda a pandemia. Veja o vídeo.

O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! Uma mentira contada mil vezes não vira verdade! Compartilhe este vídeo e leve informação verdadeira a mais pessoas. #VerdadesdoSTF #FakeNewsNão pic.twitter.com/FpmLgNia0z — STF (@STF_oficial) July 28, 2021

