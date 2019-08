Com Simone, 31 senadores pedem veto total à Lei do Abuso de Autoridade

Fotos Roberto Castello, da Assessoria Simone Tebet assinou o manifesto nesta tarde e lista já soma 31 senadores contra Lei de Abuso de Autoridade

Com a assinatura nesta tarde de Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ do Senado que já havia votado contra a medida quando o texto foi aprovado na Casa, chegou 31 o número de senadores que pedem o veto integral do presidente Jair Bolsonaro à chamada Lei de Abuso de Autoridade aprovada na Câmara na semana passada, por entender que o projeto pode prejudicar investigações contra a corrupção e o crime organizado no Brasil. A lista também tem a assinatura de Soraya Thronicke (PSL-MS). Faltam 10 assinaturas para que mais da metade dos 81 senadores defendam o veto total. Se Bolsonaro vetar integralmente a nova lei, a medida será avaliada pelo Senado, onde surgiu o projeto de autoria do ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) e do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Se a maioria dos senadores mantiver o veto, o projeto não precisará passar pela Câmara e ficará barrada a tentativa de enfraquecer a Lava Jato e outras operações contra corruptos e o crime organizado no País.



Veja a lista dos 31 senadores contra o projeto:



1. Eduardo Girão (Podemos)

2. Styvenson Valentim (Podemos)

3. Oriovisto Guimarães (Podemos)

4. Leila Barros (PSB)

5. Flávio Arns (Rede)

6. Lasier Martins (Podemos)

7. Alvaro Dias (Podemos)

8. Alessandro Vieira (Cidadania)

9. Esperidião Amin (PP)

10. Marcos do Val (Podemos)

11. Jorge Kajuru (Patriota)

12. Carlos Viana (PSD)

13. Mailza Gomes (PP)

14. Major Olímpio (PSL)

15. Sérgio Petecão (PSD)

16. Juíza Selma (PSL)

17. Soraya Thronicke (PSL)

18. Arolde de Oliveira (PSD)

19. Plínio Valério (PSDB)

20. Rodrigo Cunha (PSDB)

21. Luis Carlos Heinze (PP)

22. Romário (Podemos)

23. Jorginho Mello (PL)

24. Reguffe (sem partido)

25. Elmano Férrer (Podemos)

26. Izalci Lucas (PSDB)

27. Fabiano Contarato (Rede)

28. Zequinha Marinho (PSC)

29. Lucas Barreto (PSD)

30. Mara Gabrilli (PSDB)

31. Simone Tebet (MDB)

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog