Com apoio de MS, OAB-PR lançará campanha por diretas na OAB nacional

Imagens OAB-PR e OAB-MS Divulgação Movimento que será lançado pela OAB-PR tem apoio do presidente da OAB-MS Mansour Karmouche

Com apoio já declarado do presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche, a Seccional da OAB do Paraná vai lançar no próximo domingo, dia 5 de outubro, às 19h, com transmissão ao vivo pelo canal da OAB-PR no Youtube, um movimento pelas eleições diretas para escolha da diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Antigo desejo de advogados, as diretas no CFOAB agora ganham força entre dirigentes da instituição nos estados. Além das seccionais do Paraná e de Mato Grosso do Sul, o movimento já teria apoio das OABs do Rio Grande do Sul, Bahia e Paraíba.



Embora as diretorias estaduais da Ordem sejam escolhidas diretamente pelos votos dos advogados de cada estado a cada três anos, até hoje o presidente e demais diretores da OAB nacional são escolhidos por eleição indireta, da qual só participam os conselheiros federais, três de cada estado. É como se o presidente da República fosse escolhido apenas pelos 81 senadores, entre um deles.



"Eu apoio eleições diretas, porque eu acho que é o ápice da democracia. Não é possível que nos dias atuais, com 1 milhão e 200 mil advogados, esses advogados não possam escolher quem vai comandar os destinos da maior entidade de classe do planeta. Não existe mais espaço pra essa eleição indireta (...). Isso acabou quando acabou também o regime militar. Então é necessário a gente fazer isso, para dar mostras à sociedade que a entidade também é democrática", disse em áudio enviado hoje ao Blog (ouça no ícone) o presidente da OAB-MS, Mansour Karmouche.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG