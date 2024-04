Manchetes desta terça-feira

Da coluna Entrelinhas da Notícia

O Estado de S.Paulo - SP

"Lula cobra de Haddad que leia menos e negocie mais com o Congresso"

O Globo - RJ

"Em busca de resultados, Lula cobra engajamento de ministros"

Folha de S.Paulo - SP

"Sistema de pagamento do governo é invadido, e há suspeita de desvio"

Estado de Minas - MG

"Dengue bate recorde de mortes em MG"

Correio Braziliense - DF

"Sistema de pagamentos do governo é alvo de ataques"

A Tarde - BA

"Bahia é o terceiro estado em renegociações do Fies"

Diário de Cuiabá - MT

"Emergência ambiental é decretada na maior parte do Estado"

O Estado - MS

"Hospital Municipal terá fácil acesso e segue modelo do CEM"

Zero Hora - RS

"Lula cobra mais negociações de Haddad e agilidade de Alckmin"

Diário de Pernambuco - PE

"MEIs terão facilidade para crédito e renegociação de dívidas"

Correio do Estado - MS

"Estado gasta mais com pensão e aposentadoria do que com salário"

