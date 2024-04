Projeto Padrinho inicia campanha do agasalho para crianças acolhidas em Campo Grande

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Artigo de responsabilidade do autor



Divulgação Doações podem ser entregues no Fórum da Capital

O Projeto Padrinho do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) lançou a Campanha do Agasalho 2024 para arrecadar cobertores, agasalhos, meias e calçados e outros vestuários de inverno que serão distribuídos para as 11 casas de acolhimento de crianças e adolescentes de Campo Grande. Conforme a coordenação do projeto, quando os acolhidos deixam as unidades para retorno à família ou quando são adotados por pessoas de menor poder aquisitivo, eles levam consigo um "enxoval" com suas roupas, agasalhos e os cobertores. Diante disso, a rotatividade de crianças provoca um desabastecimento contínuo, além do desgaste pelo uso e lavagem constante das peças, o que faz com que todos os anos Projeto Padrinho promova a campanha do agasalho. . As doações podem ser entregues das 12 às 18 horas, na sala do projeto, no piso térreo, bloco II, do Fórum de Campo Grande, ao nº 14 da Rua da Paz. Mais informações pelo telefone 3317-3512.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG



• • • • •

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.