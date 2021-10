Câmera flagra jovem sendo derrubada de bicicleta durante assédio no trânsito

Instagram/Reprodução Andressa antes de sair para pedalar (à direita) e ao ser assediada e derrubada no trânsito

Uma jovem acabou derrubada da bicicleta por um homem dentro de um carro que passou a mão em seu traseiro. O caso aconteceu na segunda (27) em Palmas, no sul do Paraná. A estudante de Direito, Andressa Lustosa, de 25 anos, sofreu ferimentos leves e publicou no Instagram um vídeo da cena flagrada por câmera de segurança para denunciar o assédio. "Infelizmente, foi muito pior do que eu imaginava! Nós mulheres não temos um minuto de paz!! Saí de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada pra casa por uma atitude covarde dessas", escreveu a jovem, informando que está recebendo apoio de uma equipe jurídica e já tomou as medidas cabíveis: "estou bem, só quero que paguem pelo o que fizeram". Veja o vídeo.

