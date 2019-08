Brasil vai rebater com dados oficiais as “fake news” contra o agro, diz Tereza

Mapa Divulgação Em Esteio (RS), Tereza Cristina fala com a imprensa ao lado do governador gaúcho Eduardo Leite

Visando responder com dados oficiais os ataques sofridos pelo Brasil por parte de países que temem a concorrência do agronegócio brasileiro e, segundo ela, usam "fake news' como arma, a ministra Tereza Cristina anunciou que o Ministério da Agricultura vai inaugurar na semana que vem uma sala para monitoramento de dados sobre índices agronômicos, zootécnicos, de cadastros de terras, e também números ambientais. "Temos que ter essa parte consistente para repassar com segurança e números verdadeiros. O Brasil não precisa maquiar dados para mostrar que é uma potência agrícola sustentável", disse a ministra. "Toda essa propaganda e fake news que estão criando fora do Brasil para atingir o nosso agronegócio, temos que responder com respeito e com seriedade, mas temos que mostrar os números", afirmou a ministra, lembrando que só neste ano cresceu 6% a produção rural brasileira, aumentando só 0,6% a área produzida. Tereza está em Esteio (RS), onde participou da abertura da 42ª Expointer, ao lado do governador gaúcho Eduardo Leite.

