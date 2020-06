Bolsonaro volta a pedir a apoiadores para não participarem de atos no domingo

Reprodução de vídeo Bolsonaro sobre manifestantes contrários ao seu governo: 'bando de marginais, alguns ali são viciados'

Jair Bolsonaro voltou a pedir aos seus apoiadores, "pessoal de verde e amarelo, que tem Deus no coração, que é patriota", para não irem às manifestações no próximo domingo e assim evitar confronto com manifestantes contrários ao seu governo. Na sua live de ontem no Facebook, o presidente reforçou o pedido que havia feito nesta semana em frente ao Alvorada (veja aqui) e desta vez chamou os manifestantes opositores de "bando de marginais, alguns ali são viciados". "Eles querem o tumulto, querem o confronto", afirmou citando o recente "quebra-quebra" em Curitiba onde um grupo queimou uma bandeira brasileira. Veja o trecho do vídeo do presidente reproduzido pelo UOL.

