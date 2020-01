Bolsonaro ganha “beijo hétero” em sua live no Facebook e diz: “fiquei arrepiado”

Reprodução de vídeo Secretário da Pesca agradeceu sua participação na primeira live do ano do presidente com um 'beijo hétero' em Bolsonaro

Jair Bolsonaro fez sua primeira live do ano no Facebook na sexta (03) acompanhado do secretário da Pesca, Jorge Seif Jr., que fez questão de agradecer a participação dando um "beijo hétero" na bochecha do presidente.. "Fiquei arrepiado", afirmou Bolsonaro. O secretário anunciou que a Secretaria está lançando um programa para ensinar como preparar o pescado visando estimular o consumo de peixes no Brasil. "Uma pesquisa mostrou que a dona de casa, que prepara o alimento na maioria dos lares brasileiros, tem dúvida sobre o frescor, não sabe como comprar, não sabe preparar. Então, vamos fazer uma espécie de Masterchef Brasil e o nome do programa vocês que vão dar, colaborando lá nas nossas redes sociais", explicou pedindo ao "capitão" para fazer a propaganda do "zero meia" mostrando o endereço dele nas redes. Mais adiante no vídeo, Jorge mostrou sua camiseta com a frase "Eu como mais peixe" para incentivar o consumo e foi alvo de uma brincadeira do presidente: "Você sabia que você é meu peixe?", disse Bolsonaro. O presidente emendou: "Você acha que eu devo comer mais peixe?". Quando entendeu a piada, Jorge respondeu: "Aí não...". Veja aqui o vídeo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog