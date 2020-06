Bolsonaro diz que paga “até R$ 1 mil” se auxílio sair do salário de parlamentares

Marcos Correa/PR Bolsonaro sobre parcelas extras do auxílio: se sair do salário dos deputados e senadores, tudo bem

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse hoje que o governo vai prorrogar por dois meses o pagamento do auxílio emergencial para trabalhadores informais prejudicados pela pandemia da Covid-19, quando acabarem as primeiras três parcelas, mas não confirmou se o valor de R$ 600 será mantido. Na última sexta-feira, o secretário especial de Fazenda do ministério, Waldery Rodrigues, disse que o governo prevê pagar duas parcelas extras de R$ 300 cada. Após reunião com ministros hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que aceita aumentar o valor se deputados e senadores reduzirem os próprios salários. "Eu sei que tem parlamentar que quer mais duas de R$ 600", disse Bolsonaro. "Se tirar do salários dos parlamentares, tudo bem, por mim eu pago até R$ 1 mil", emendou. O presidente frisou que cada parcela do auxílio custa cerca de R$ 40 bilhões aos cofres da União. "Não tem possibilidade da nossa dívida continuar crescendo dessa maneira", declarou. (Com G1 e UOL)

