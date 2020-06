Bolsonaro acusa Mandetta de “inflar” números e pede para filmar hospitais

Reprodução de vídeo Bolsonaro: 'Se tem hospital de campanha perto de você, arranja uma maneira de entrar e filmar'

O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar dados da Covid-19, negou que seu governo queira esconder números e pediu em sua live nas redes sociais ontem para que apoiadores encontrem um jeito de gravar o interior dos hospitais de campanha para verificar se há desperdício de dinheiro público com leitos desocupados. "Se tem hospital de campanha perto de você, hospital público né, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não", afirmou. O presidente disse que os vídeos podem ser enviados pelas redes sociais e serão encaminhados à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para investigações. Na live, Bolsonaro também acusou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta de forjar números da Covid. "Levando-se em conta o ministro anterior, esses números eram fictícios. E ele todo dia estava vendendo o peixe de 'fique em casa', 'não saia, a curva tem que amansar', 'ciência, foco, foco na OMS’. Olha o vexame da OMS aí. Gosto do Mandetta como pessoa, mas ali ele deu uma escorregadinha na questão da pandemia. Deu uma inflada”, disse Bolsonaro. Veja o vídeo aqui no canal do presidente no YouTube.

