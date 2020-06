Autocine da UFMS volta a funcionar neste domingo depois de 31 anos fechado

Imagem e foto de arquivo da UFMS Autocine da UFMS criado em 1972 será reaberto neste domingo para exibição de filmes infantis

Sucesso nas décadas de 1970 e 1980 em Campo Grande onde a população podia ver filmes ao ar livre, dentro do carro, ao lado do Morenão, o Autocine da UFMS, que parou de funcionar há 31 anos, será reaberto ao público neste domingo para sessões gratuitas de filmes infantis em época de pandemia de Covid-19 sem risco de aglomeração. A iniciativa é uma parceria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com a prefeitura e o Governo do Estado. A sessão de estreia exibirá o longa nacional "Eu e meu guarda-chuva". "A Universidade optou em manter a função principal do espaço, que é exibição de filmes, neste momento. Em um futuro próximo, há planos de transformar o espaço em um centro de entretenimento, cultura, gastronomia e lazer", diz o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esportes, Marcelo Fernandes. O local tem capacidade para 70 carros. A lotação máxima é de cinco pessoas por veículo, que deve apresentar o convite gratuito que pode ser retirado na Praça dos Imigrantes durante a semana. Ao todo serão 13 edições, sempre aos os domingos. O Autocine (drive in) da UFMS foi criado em 1972 em parceria com a Rede Pedutti. O local funcionou até 1989, quando foi desativado. Leia mais aqui no site da UFMS

