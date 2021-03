Ao saber que seria intubado, paciente com covid foge de hospital e invade mercado

Facebook Reprodução Homem foi contido por policiais em supermercado e levado de volta ao hospital

A Polícia Civil confirmou ontem que um homem de 46 anos com covid-19 que fugiu de um hospital da cidade e invadiu um supermercado vizinho na tarde de quinta (25) em Catanduva (SP), agiu por medo de ser intubado para tratamento da doença. "Não conseguimos descobrir como um paciente prestes a ser intubado conseguiu deixar o hospital e entrar no supermercado, mas sabemos que ele estava bastante assustado com o procedimento", contou ao G1 o delegado Amauri César Pelarin, do 1º DP da cidade. O policial negou boatos postados nas redes sociais de que o homem teria cuspido e contaminado produtos no supermercado. "Isso não procede. O homem ficou acuado e tentou se esconder no supermercado. Ele não agrediu ninguém. Realmente só estava muito resistente para voltar ao hospital", disse Pelarin. O supermercado informou que fechou a loja para desinfecção após o incidente. Contido por policiais militares, o paciente foi levado de volta ao hospital que, segundo o G1, não divulgou hoje notícias sobre seu estado de saúde.

