Alvo da Lava Jato com ex-ministro de Lula, almirante cita Bíblia para criticar operação

Fotos Agência Brasil/Arquivo Othon Pinheiro, que citou a Bíblia ao criticar a ação da PF, e o ex-ministro Silas Rondeau

A Polícia Federal cumpre hoje no Rio, SP e DF 12 mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas (RJ) na operação Fiat Lux, desdobramento da Lava Jato que investiga desvios de verbas em contratos da Eletronuclear. Entre os alvos de prisão está Silas Rondeau, o ex-ministro das Minas e Energia Silas Rondeau no segundo mandato do governo Lula, que presidiu a Eletrobras; e o vice-almirante Othon Pinheiro, outro ex-presidente da Eletronuclear, que segundo o jornal O Globo criticou, em nota, a operação da PF em meio a mortes pela Covid-19 parafraseando um versículo da Bíblia: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem". A ação mira ainda o ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes (DEM-CE), empresários e ex-executivos da estatal. Silas Rondeau entrou na lista de presos após a força-tarefa do MPF encontrar quase US$ 1 milhão em conta de uma offshore no Delta National Bank and Trust Company, nos EUA. Roundeau mantinha a conta oculta desde 2016 e tentou repatriar dinheiro, considerado pelos investigadores fruto da corrupção da Eletronuclear. Conforme as investigações, a exigência de propina para celebrar novos contratos e para pagar os que estavam em vigor teve início após Othon Pinheiro chegar à presidência da estatal. A filha dele, Ana Cristina Toniolo, também é alvo dos mandados de prisão.

