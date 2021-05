Alexandre de Moraes nega pedido de Aras para que ele deixe inquérito contra Salles

Nelson Jr/STF Alexandre de Moraes classificou como 'sui generis' pedido do PGR Augusto Aras

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para que ele deixasse a relatoria do inquérito sobre exportação ilegal de madeira que tem como um dos alvos o ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente). Aras, que não foi avisado previamente da operação autorizada por Moraes, acionou o STF na terça (25) alegando que o caso deveria ser entregue à ministra Cármen Lúcia, relatora de outro caso que envolve Salles - a notícia-crime apresentada pelo ex-superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva, que acusou Salles de atrapalhar a maior apreensão de madeira extraída de forma ilegal já feita no Brasil. Alexandre de Moraes classificou a solicitação de Aras como "sui generis", disse que os fatos apurados são diferentes e que "não há qualquer dúvida" de que cabe a ele a relatoria do inquérito sobre a exportação ilegal de madeira. (Com G1)

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG