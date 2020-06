“Ainda querendo maquiar?” questiona Mandetta, após vídeo de Bolsonaro

José Cruz/Agência Brasil Mandetta: 'Ainda querendo maquiar? Cuidado. A morte está na espreita e na conta dos incautos'

Acusado pelo presidente Jair Bolsonaro, em vídeo nas redes sociais, de criar números "fictícios" e de dar "uma inflada" nos dados da pandemia de Covid-19 no Brasil quando era seu ministro da Saúde (veja aqui), o médico Luiz Henrique Mandetta indagou hoje no Twitter quantos dos 800 mil casos de contágio e das 41 mil vidas perdidas no país sua "atitude tola" teria sido responsável. E disparou: "Ainda querendo maquiar? Cuidado. A morte está na espreita e na conta dos incautos". Como havia feito na segunda-feira (veja aqui), Mandetta voltou a citar hoje o versículo bíblico que o presidente costuma repetir, que diz "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", e acrescentou: "Reflita e reze. Fique com João 8:32. Não cite. Pratique!"

Quantos dos 800000 casos confirmados e das 41000 vidas perdidas a atitude tola foi a responsável? Realidade Inflada ? Ainda querendo maquiar? Cuidado. A morte está na espreita e na conta dos incautos. Reflita e reze. Fique com João 8:32 . Não cite. Pratique! — Henrique Mandetta (@lhmandetta) June 12, 2020

