Acusado por Guedes de não comprar vacinas, Mandetta rebate: “mentiroso”

Wilson Dias/Agência Brasil Mandetta rebateu declarações de Guedes sobre vacina que não existia quando era ministro

"Guedes desonesto e mentiroso. Negacionismo do governo mata pessoas e empresas. CPI já! Mais postos de saúde e menos posto Ipiranga", escreveu Luiz Henrique Mandetta na quarta (17) no Twitter ao postar link de entrevista à Folha em que rebate declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, à CNN admitindo que o Brasil está atrasado na compra de vacinas, mas dizendo que isso acontece desde abril do ano passado, quando o sul-mato-grossense era ministro da Saúde. "A entrega da vacina não está atrasada só agora, não. No primeiro dia, Mandetta saiu com R$ 5 bilhões no bolso. É desde aquela época que deveriamos estar comprando vacina, não é mesmo. O dinheiro estava lá", disse Guedes à CNN. Mandetta disse à Folha que na época nem sequer existiam testes de vacinas contra covid em humanos e que os recursos enviados ao Ministério da Saúde em sua gestão foram destinados à compra de leitos, equipamentos de proteção e testes de covid. "É inacreditável que o homem resposável pela economia do país esteja criando uma narrativa mentirosa para disfarçar a própria incompetência, dele e do governo do qual faz parte", disparou Mandetta.

