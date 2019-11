Ibrahimovic pode vestir a camisa do Flamengo em 2020

Aos 38 anos , sueco atua no LA Galaxy, mas passagem pelos EUA pode estar perto do fim

Finalista da Copa Libertadores da América deste ano e líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o time dos sonhos para qualquer jogador em atividade no Brasil. Mas o que dizer de atletas estrangeiros? Um craque renomado mundialmente poderia vestir a camisa do rubro-negro carioca?



Segundo o portal inglês The Sun, Zlatan Ibrahimovic pode ser o novo reforço do Mengão para 2020. O jogador, que atualmente defende o LA Galaxy, está prestes a receber uma oferta do clube brasileiro, segundo informações do jornalista Nicolò Schira, do jornal La Gazzetta dello Sport.



De acordo com Schira, os principais concorrentes do clube brasileiro no momento são do futebol italiano: Napoli e Bologna, segundo reportagem publicada pelo site da ESPN Brasil.



Em sua possível coletiva de despedida da equipe de Los Angeles, após a eliminação nos mata-matas para o rival Los Angeles FC, o craque fez pouco caso da liga norte-americana de futebol. "Tenho mais dois meses de contrato com o Galaxy. Vamos ver o que acontece. Se eu ficar, será bom para a MLS, porque o mundo irá assistir. Mas se eu não ficar, ninguém vai lembrar o que é a MLS", disse.



Com quase 39 anos, Ibrahimovic já esteve na lista de melhores jogadores do mundo. Apesar de nunca ter sido escolhido pela premiação da Fifa, o sueco sempre figurou entre os jogadores mais desejados do planeta. Ele passou por clubes como Inter de Milão, Milan, Manchester United, Juventus, Ajax, Paris Saint Germain e Barcelona.



O retorno à Espanha, aliás, também está sendo especulado na imprensa mundial. O sueco postou um vídeo misterioso em sua conta no Instagram para dizer que estava de volta ao país, mas não revelou se assinaria por algum clube.



O que pode pesar a favor do Flamengo em uma disputa para contratar Ibrahimovic seria o desejo do atacante de descobrir novos ares. Não é novidade que o sueco gosta de experimentar e mudar de ambiente, algo comprovado pela sua decisão de atuar nos Estados Unidos. Além disso, Ibrahimovic sempre se mostrou fã do futebol brasileiro, especialmente do atacante Ronaldo Fenômeno, contra quem atuou enquanto jogada na Inter de Milão e o brasileiro no Milan.



Otimista, o torcedor do Flamengo torce para que a especulação se torne realidade e o atacante vista a camisa do clube carioca em 2020. Até porque, Gabigol, que está emprestado ao mengo até o fim do ano, pode não renovar o contrato e voltar para a Inter de Milão, clube que detém os direitos econômicos do atleta.



Segundo a mídia italiana, o clube aceitaria negociar Gabigol com o Flamengo por algo entre 15 e 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 80 milhões.