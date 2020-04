Trabalhar de casa é uma das saídas para diminuir o contágio do novo coronavírus

Isolamento social é o método utilizado para evitar a proliferação rápida

Devido à alta escalada do número de casos de coronavírus no Brasil, a técnica de isolamento social, vista em outros lugares do mundo como China, Itália e Estados Unidos, foi adotada pelos estados. As empresas que podem manter o funcionamento remoto deram preferência ao home office.



O Ministério Público do Trabalho já afirmou que as corporações terão um papel importante no combate ao vírus. Neste contexto, as reuniões matinais para alinhar as tarefas do dia, a flexibilização dos horários e a manutenção da comunicação entre as equipes é importante para manter o engajamento do time de trabalho.



Assim, muitos grupos têm utilizado Skype, Slack, Zoom, Google Hangouts ou mesmo o WhatsApp, para que todos possuam o mesmo alinhamento sobre o trabalho, priorizando videoconferências para as reuniões, já que a expressão do outro pode ser um termômetro do entendimento do assunto ou da concordância com os pontos explicitados.



Os colaboradores devem manter a rotina dentro da normalidade. Desta forma, há também uma série de recomendações sobre como criar um local de trabalho adequado, manter o expediente no mesmo horário, respeitar a quantidade de horas e, é claro, seguir com o hábito de se arrumar para trabalhar. Permanecer de pijama durante o dia pode diminuir a produtividade.



Cuidados com a segurança

Em muitas empresas, os colaboradores puderam levar as máquinas de trabalho para casa e seguir com a qualidade das tarefas. Em outros casos, o aluguel de computadores ou a compra de equipamentos, como notebook em promoção, foi a saída encontrada pelos empresários.



Mesmo assim, os trabalhadores devem tomar cuidado com as redes de internet a qual conectam o computador. Isso porque, em caso de redes inseguras, há a chance de que dados e informações confidenciais da empresa ou dos clientes sejam vazados. Por isso, o Wi-Fi de uso público não é recomendado.



Além disso, é importante manter o sistema sempre atualizado, para que os programas de segurança consigam operar, e não clicar em qualquer link encontrado pela internet. As senhas utilizadas devem ser fortes e diferentes para cada conta necessária. Deste modo, evite sequências como “12345” e a palavra “senha”.



Quanto aos arquivos de trabalho, é essencial manter cópias e backups em diversos locais, para que a tarefa não seja perdida, caso um pendrive seja danificado, por exemplo.