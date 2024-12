Mudança de Prioridades: Por que o Crédito do BNDES para a Indústria Superou o Agro pela Primeira Vez em Anos

Coluna Do Zero ao Sucesso

Da coluna Do Zero ao Sucesso

Artigo de responsabilidade do autor



O setor industrial no Brasil tem recebido incentivos do governo federal e mostra resultados positivos no apoio ao desenvolvimento econômico do país

A indústria ocupa uma parte cada vez maior no crescimento econômico brasileiro. Essa tendência pode ser vista nos números, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovando R$ 154 bilhões em crédito para o setor em 2024.

Esse valor representa 27% do crédito total acumulado pelo BNDES. É a primeira vez desde 2016 que o setor industrial supera o agronegócio, que, por sua vez, ficou com 26%.

Com o programa Nova Indústria Brasil e a mudança de prioridades na busca pelo crescimento do país, o setor está se expandindo para aumentar a produtividade em geral, com planos que incluem digitalização e sustentabilidade para o futuro.

Os motivos que explicam essa mudança de prioridades

Nos últimos anos, o Brasil investiu em estratégias para a retomada do setor industrial, com mais incentivos e investimentos do governo federal. O objetivo é incorporar conceitos de inovação tecnológica ao país, ao mesmo tempo em que se promovem ideias sustentáveis.

Com o crédito do BNDES e seu potencial, a indústria se consolidou como um setor central para o desenvolvimento econômico brasileiro. As atividades industriais movimentam diversas áreas, como a produção de combustíveis, bens duráveis, alimentos, entre outros.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial cresceu 1,1% em setembro em relação ao mês anterior, principalmente por conta do aumento de 4,2% em bens de capital, o que reflete o cenário atual.

Importância do desenvolvimento industrial no país

Segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, a indústria brasileira registrou um crescimento de 75% nos empregos gerados em 2024. Isso representa mais de 400 mil novas contratações até setembro, sendo pouco mais da metade para jovens de até 24 anos.

A produção industrial demanda grande força de trabalho devido à variedade de operações, o que traz um cenário otimista no combate ao desemprego. Além disso, essa expansão pode abrir oportunidades para que a população mais jovem ingresse no mercado.

O setor também se volta para a chegada de novas tecnologias ao Brasil. Em um mundo cada vez mais automatizado, investir em inovação pode aumentar a produtividade e evitar práticas que prejudicam o meio ambiente.

A digitalização é um dos pontos centrais no pacote de incentivos que o governo federal vem promovendo para a indústria. A adoção dessas tendências promete transformar ainda mais o setor e sustentar seu crescimento nos próximos anos.

O que é a iniciativa Nova Indústria Brasil

Lançado em janeiro deste ano, o programa Nova Indústria Brasil tem o objetivo de fortalecer o setor industrial brasileiro com foco em seis missões principais, com um investimento de R$ 300 bilhões para impulsionar as atividades até 2033.

A primeira missão envolve criar sistemas agroindustriais sustentáveis e digitais, para aumentar a participação da agroindústria no PIB e modernizar a agricultura familiar por meio da oferta de máquinas e equipamentos.

A segunda missão foca no desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde, com metas para ampliar a produção de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos, entre outros.

A terceira missão inclui saneamento, habitação, infraestrutura e ações sustentáveis para a mobilidade. Os objetivos incluem reduzir o tempo para se deslocar entre casa e trabalho e diminuir a dependência de importações no transporte público.

Na quarta missão, o programa pretende digitalizar 90% da indústria brasileira e triplicar a produção nacional de novas tecnologias.

A quinta missão visa reduzir a emissão de gases poluentes, aumentar o uso de biocombustíveis e promover práticas sustentáveis no setor. Por fim, a sexta missão busca fortalecer a produção de equipamentos para a soberania e defesa do país.

Cenário atual e expectativas para o futuro

Esses programas estão sendo financiados pelo BNDES e outras instituições, como a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), para apoiar a indústria brasileira a médio e longo prazo.

Com medidas voltadas à modernização e práticas sustentáveis, o Brasil espera promover o desenvolvimento econômico por meio do setor industrial. A tendência é que os incentivos, incluindo subsídios e empréstimos com juros reduzidos, continuem.

Dados já indicam benefícios para a economia, como a geração de empregos. A expectativa é de que o setor industrial avance para se alinhar aos padrões globais, acompanhando as transformações do mercado.