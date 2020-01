Número de cirurgias plásticas aumenta 20% no verão

Quantidade de intervenções cresce no Brasil nesta época do ano

Divulgação

Chega o mês de janeiro e, com ele, o verão começa a aumentar as temperaturas pelo Brasil, se tornando um convite para quem não vê a hora de colocar o biquíni e ir para o mar ou para a piscina. Com ele, o mercado da cirurgia plástica se aquece também. De acordo com o Dr. Fernando Almeida Prado, cirurgião plástico, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o número de intervenções nesta época do ano cresce, em média, 20%.



Em anos anteriores, o inverno era a estação do ano mais procurada para fazer cirurgias plásticas, mas, por outro lado, inúmeras pessoas optam justamente pelo verão, principalmente porque é, geralmente, o período de férias do trabalho e dos estudos.



Cirurgias mais procuradas

Existem diversos lugares no Brasil que fazem esses tipos de intervenções cirúrgicas, mas o Rio de Janeiro se destaca. Prova disso é o crescimento das buscas por termos como cirurgia plástica RJ no Google. De acordo com especialistas da área, a maior é por próteses de silicone e lipoescultura.



Recuperação

O implante de silicone nas mamas é o procedimento mais requisitado no mundo também -- ao mesmo tempo, é a recuperação mais rápida. Em até sete dias o paciente poderá estar apto para trabalhar e dirigir, por exemplo. Já a lipoaspiração e a lipoescultura são cirurgias maiores, que envolvem a desidratação. É essencial ingerir mais de três litros de água por dia nos primeiros dias, evitando a hipotensão. Nesse caso, o paciente precisa usar uma cinta, para não deixar inchar a região e evitar uma fibrose.



O importante é se atentar ao inchaço. Uma alternativa para aliviar os locais é a drenagem linfática, recurso fitoterápico que diminui hematomas e alivia o desconforto e o uso de coletes, feitos com tecidos antitranspirantes. Além disso, para minimizar a exposição ao Sol, é necessária a proteção da cicatriz -- é recomendada a utilização de protetores solares e fita de micropore em dupla camada.



Autoestima

A parte estética faz parte do psicológico de uma pessoa. No verão, as pessoas querem ter uma boa aparência. O propósito da cirurgia plástica é melhorar a autoestima, que resulta na felicidade do paciente. Sempre procure se informar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), verificando se o seu médico é registrado na sociedade. Procure por referências de pessoas que já foram ao médico. Dessa forma, você estará protegendo sua saúde.