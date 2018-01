2017: ano em que Puccinelli vai preso e anuncia pré-candidatura nas próximas eleições

Divulgação/MDB Anúncio da pré-candidatura foi feito após reunião de cúpula do partido

O ano começou com o ex-governador André Puccinelli (PMDB) sendo alvo do Ministério Público Estadual (MPE). O órgão instaurou um inquérito civil para investigar o depósito indevido de R$ 78 milhões pelo Governo do Estado no extinto Banco Rural, em 2013. Puccinelli também se tornou réu em ação de improbidade por coagir servidores comissionados a votar em candidatos apoiados por ele durante campanha eleitoral de 2012.

Citado na delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, Puccinelli preferiu não se pronunciar sobre seu envolvimento em mais um escândalo. Em maio, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) um pedido de investigação contra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o ex-governador André Puccinelli (PMDB).

O pedido ocorreu após o empresário Wesley Batista dizer, em depoimento à Procuradoria-Geral da República, que entre os anos de 2007 e 2016, o tucano e o peemedebista teriam recebido cerca de R$150 milhões em propina da JBS, em troca da redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo o delator, o esquema começou quando Zeca do PT ganhou a eleição para o Governo do Estado, e continuou com Puccinelli e Reinaldo, até o final de 2016.

Após deixar o Governo do Estado, André Puccinelli confirmou sua pré-candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul dia 22, na sede regional do agora rebatizado MDB, em Campo Grande. Além de confirmar que vai correr a vaga de chefe do Executivo Estadual, Puccinelli confirmou a manutenção de nomes como o de Simone Tebet e Waldemir Moka para o Senado, e de Márcio Fernandes como deputado estadual.