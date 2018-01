Marun comemora com paródia, irrita Benito Di Paula e assume ministério

Divulgação/GOV Federal Carlos Marun vai deixar a Câmara de deputados e assumir um pasta importante no Governo Temer

Defensor ferrenho do presidente Michel Temer (PMDB), o deputado estadual Carlos Marun, de mesmo partido, protagonizou um dos episódios que mais repercutiram no cenário nacional. Ao comemorar a vitória da base governista na votação que decidiu pelo arquivamento da segunda denúncia contra Temer, na Câmara dos Deputados, o parlamentar improvisou uma paródia da música “Tudo está no seu lugar”, o que levou o autor da música, o cantor e compositor Benito Di Paulo a protestar em vídeo sobre o fato.

O artista ressaltou que a música era de família e avisou que não apoiava o arquivamento da denúncia. “Eu diria que ele [Marun] é um... um babaca?! Não tem o que fazer não? Vai trabalhar! O cara merecia até um processo. Mas, não vou fazer isso. Sou um homem do bem”. Depois de afirmar ser fã das composições do cantor, Marun alegou que vai retirar as canções de seu repertório musical depois da atitude do artista. “Eu fico triste”, disse o parlamentar, que respondeu a di Paula também em vídeo. Marun chamou a atitude do compositor de “censura”.

Agora, o deputado estadual irá assumir o posto como ministro da Secretaria de Governo, no lugar de Antonio Imbassahy (PSDB-BA).