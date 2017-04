Vereadores mostram indignação e protestam contra reformas em Campo Grande

Anderson Ramos/Capital News Vereador Ayrton Araújo (PT) participa de protesto

Alguns políticos do município protestaram contra as reformas e mudanças que estão acontecendo no país. Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande compareceram na manifestação desta sexta-feira (28), na região da praça Ary Coelho.



No caminhão de som o diretor-presidente da Caixa de Assistência dos Serviços de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache, deu ênfase na participação dos políticos durante o protesto e afirmou que muitos deveriam estar nas ruas com a população.



Conforme o vereador Ayrton Araújo (PT), poucos políticos estavam no local protestando. “Precisamos lutar pelos nossos direitos, contra as reformas e mudanças que estão acontecendo no Brasil. O brasileiro deve ir para às ruas, assim como os políticos da cidade também”, afirma.





Anderson Ramos/Capital News Ex-secretário de Saúde fala de esperança ao povo

O ex-secretário de Saúde de Campo Grande comentou, em meio ao protesto, que o povo sul-mato-grossense acreditou que votando estava lutando pelos direitos. “Atualmente, na atual conjuntura, a classe política do país está envergonhando a nossa nação. Infelizmente a população brasileira, o povo sul-mato-grossense acreditou, teve a esperança de conceder um voto para que estivéssemos sendo representados, representando os nossos direitos. Infelizmente o que está acontecendo é uma verdadeira atrocidade contra o trabalhador e do povo brasileiro. A classe política está envergonhando o Mato Grosso do Sul”.





Anderson Ramos/Capital News Vereador Valdir Gomes mostra opinião sobre reformas

Os políticos permaneceram nas ruas de Campo Grande e mostraram indignação contra as reformas e o atual governo. “Eu sou contra a forma que os nossos representantes vão votar. Hoje eu tenho mandato, mas eu sou funcionário de carreira, isso vai ser prejudicial a todo mundo eu tive analisando bem de perto e acho que as pessoas que estão nos representando hoje estão representando mal. Essa estrutura está assim é por causa de estrutura que já vem há tempos, de desvio, de roubo da previdência e agora estão fazendo todos pagarem. Estou em defesa daquilo que eu acho que é certo. A previdência deveria ser primeiro investigada”, afirma o vereador Valdir Gomes (PP)