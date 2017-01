Vereadores finalizam redação de projeto de reforma administrativa

Divulgação/Câmara Municipal Comissão de Redação Final da Reforma Administrativa definiu nesta terça-feira (3) o texto final do projeto

O projeto de lei que trata da reforma administrativa da organização do Poder Executivo foi encaminhado para sanção do prefeito Marquinhos Trad (PSD), após a finalização da Comissão de Redação Final da Reforma Administrativa. Os vereadores definiram nesta terça-feira (3) o texto do projeto, que foi aprovado em sessão extraordinária pela Câmara Municipal no domingo (1º).

A Comissão foi composta pelos vereadores Otávio Trad (PTB), Júnior Longo (PSDB), Chiquinho Telles (PSD), Dr. Lívio (PSDB) e Odilon de Oliveira (PDT). Ainda, outros parlamentares participaram dos trabalhos, como Betinho (PRB) e Delegado Wellington (PSDB). Técnicos da Câmara e representantes da Prefeitura Municipal também integraram a Comissão.



Segundo o vereador Otávio Trad, o objetivo da comissão foi dar condições de gestão ao prefeito. “Isso demonstra que nós, vereadores, estamos com boa intenção. Queremos que a relação entre Executivo e Legislativo seja a melhor possível, e a gente possa, juntos, respeitando a legitimidade de cada um, fazer o melhor por Campo Grande”, afirmou.



De acordo com o vereador Odilon de Oliveira, um ponto contemplado é a transparência na distribuição de casas da Agência Municipal de Habitação (Emha). “Queremos que haja no site o cadastro das pessoas contempladas, os inscritos, quem foi aprovado e quem não foi. Isso ajuda a sociedade a fiscalizar junto com o vereador”, disse.



A reforma também tem avanços na área da segurança pública, conforme o vereador Delegado Wellington, com a promoção de políticas para a preservação da ordem pública, patrimônio, a vida e prevenção às drogas. “Conseguimos que o município pudesse ter um olhar para a segurança com um sistema de gerenciamento. São promoções dentro de cada secretaria, de forma articulada. Todas as ações em sociedade não iniciam na segurança, mas na saúde, na educação, na assistência social. Então, de forma integrada, conseguiremos resolver os problemas da segurança”, refletiu.