Marquinhos Trad disponibiliza R$ 3,4 milhões referentes ao 13º atrasado de servidores da Sesau

Divulgação/Prefeitura Marquinhos Trad autoriza pagamento de R$3,4 milhões a quatro mil servidores da Sesau

Prefeito começa a pagar, nesta terça-feira (3), a segunda parcela do décimo terceiro salário dos cerca de quatro mil servidores da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) que ainda não receberam o benefício. São cerca de R$ 3,4 milhões que vão entrar na conta dos servidores.



Marquinhos Trad ordenou o pagamento para igualar os direitos dos servidores. Os trabalhadores que ganham até R$ 3 mil já podem contar com a parcela integral. Os servidores que ganham acima deste valor recebem hoje mais R$ 1 mil.



Os demais funcionários da prefeitura receberam o benefício ontem. No entanto, devido a divergências entre a Seplanfic (Secretaria Municipal de Finanças e Controle) e a Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento não foi processado na conta dos servidores da Sesau.



Marquinhos quer dar atenção especial ao pagamento dos servidores públicos. Ele espera que até 10 de janeiro, com arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro seja finalizado.



“Vamos fazer um levantamento de todas as contas, agora com acesso aos dados. Se tivesse dinheiro na conta, provavelmente, a antiga administração já teria pagado o 13º e o salário de dezembro. Vamos aguardar o que vamos receber o IPTU e honrar o pagamento do funcionário público, que não tem nada a ver com a má administração pública de maus gestores. Eles trabalharam e vão receber”, afirma.