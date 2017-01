Marquinhos reuniu comissão especial de vereadores e funcionários da Seleta e Omep para tratar caso de recontratação

Deurico/Capital News Prefeito discursa a funcionárias da Seleta e Omep sobre solução para recontratação

Após ouvir os apontamentos feitos pelas representantes das funcionárias demitidas das instituições, o prefeito Marquinhos Trad, começou o seu discurso, pontuando que, “quer trazer uma solução as funcionárias antes que o mês vire os dois dígitos”, referindo-se ao dia 10 de janeiro.



De acordo com Marquinhos Trad,em setembro de 2016, o ex-prefeito Alcides Bernal, solicitou suplementação de R$ 30 milhões para cumprir obrigações referentes aos salários dos funcionários das instituições Seleta e Omep até dezembro de 2016, segundo documento encaminhado pelo ex-prefeito a Casa de Leis, porém, os valores não foram pagos e não foram apresentadas explicações sobre o uso do dinheiro a Câmara Municipal ou ao Ministério Público.



Ainda segundo ele, “compareci hoje a Câmara, juntamente com a minha vice, Adriane Lopes, e a Secretária de Assistência Social, Maria Angélica Carvalho, para em companhia dos vereadores desta Comissão e dos demais vereadores aqui presentes, ouvirmos vocês e nos posicionarmos quanto a essa situação. Peço que vocês nos dêem até o dia 10 de janeiro, para que nós possamos nos reunir novamente e darmos um posicionamento final sobre essa situação”, diz Marquinhos.

Deurico/Capital News Funcionárias da Seleta e Omep reúnem-se com Comissão representativa de Vereadores e Prefeito



Prefeito diz que o Ministério Público Estadual (MPE) e a Prefeitura prorrogaram um acordo feito em 2011 e que desde esse período, o MPE busca providências com as administrações da cidade sobre os funcionários das instituições Seleta e Omep, onde a medida proferida no mês de novembro de 2016, referente à determinação que gerou a demissão de aproximadamente 1.400 servidores, deu-se necessária pelo não cumprimento do acordo.



Acordo este que trataria sobre o reconhecimento dos funcionários considerados “fantasmas” e a demissão dos mesmos com a substituição para inclusão de funcionários competentes e que comparecessem ao trabalho nas instituições.





Sobre a possibilidade de recontratação dos 1.400 funcionários demitidos, marquinhos disse que irá se reunir com a vice, Adriane Lopes e a Secretária de Assistência Social, Maria Angélica, para que elas possam apresentar a minuta elaborada, para apreciação, para que então encaminhem ao MPE e comecem o processo de recolocação dos funcionários nas áreas ou cargos já ocupados, ou elaborem a maneira de recontratação através de convocação de concursos já existentes ou lançamento de novos concursos.

Deurico/Capital News Marquinhos Trad e Adriane Lopes oram de mãos dadas para solucionar caso Seleta e Omep

Vereador Valdir Gomez, porta voz da Comissão representativa de acompanhamento do caso Seleta e Omep, antes de finalizar a reuniuão, solicitou a todos que estendessem as mãos e rezassem um "Pai Nosso" em agradecimento pelas graças recebidas durante a conversa. Prefeito e vice deram as mãos e de olhos fechados, rezaram junto com todos os presentes na Câmara da Capital.



Prefeito finalizou sensibilizando-se com as funcionárias, dizendo que “as informações apontam 180 funcionários chamados fantasmas, porém não sei se essa informação é real ou não, estamos analisando, mas, senti na pele o que é ser chamado de fantasma, sei a dor que vocês estão sentindo e peço até o dia 10 de janeiro para que possamos resolver os problemas, eu e Adriane, estamos pedindo 6 dias para dar resposta ou solução a vocês.”

Há 3 dias no cargo de prefeito da Capital, Marquinhos tem pedido paciência a população e estudos de casos que precisam de atenção e urgência de solução para seus secretários e sua equipe.