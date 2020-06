SES amplia agendamento de testes em drive-thrus

Franz Mendes A finalidade da ampliação é atender a demanda crescente diante do avanço da pandemia no MS

A Secretaria de Estado de Saúde ampliou o número de testagem para diagnóstico do coronavírus nos quatro drive-thrus de Mato Grosso do Sul. A finalidade da ampliação é atender a demanda crescente diante do avanço da pandemia no Estado. Ao todo, nessas unidades de atendimento serão realizados mais de 4,1 mil testes RT PCR, ou seja, de biologia molecular e testes rápidos.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, ampliar a testagem é importante para que o Poder Público tenha a dimensão do atual cenário e também para a tomada de decisão em relação às medidas de controle da doença, porém é preciso que a população também faça sua parte. “O Governo do Estado e a SES têm adotado todas as ações possíveis e necessárias para vencermos essa guerra de ampliação de leitos à distribuição de EPIs, assim como elevação de testes, porém é preciso que a população faça sua parte”. De acordo com o último boletim epidemiológico já são 5.391 casos confirmados da doença.

Segundo a SES, o drive-thru de Campo Grande realizou 5.818 mil testes de biologia molecular, tendo confirmado 359 casos. Os testes rápidos na Capital foram feitos em 377 pessoas, apontando 22 positivos.

Em Dourados, município com maior número de casos confirmados e de óbitos, os testes de RT PCR somaram até o momento 2.184, com 592 positivos. Foram feitos 565 testes rápidos e, destes, 104 positivos.

No município de Três Lagoas já somam 773 testes de biologia molecular (61 positivos) e 139 testes rápidos (cinco positivos). E, por último, Corumbá, com 816 testes RT PCR (65 positivos) e 207 testes rápidos, com 11 positivos.

Novo funcionamento:

Campo Grande

O primeiro a funcionar foi o drive-thru de Campo Grande, instalado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Rua 14 de julho, esquina com 26 de agosto, no centro da Capital. Funciona todos os dias, inclusive finais de semana e feriado.

O serviço realiza 108 testes RT PCR e 120 testes rápidos. Com isso, semanalmente, essa unidade é responsável por 756 diagnósticos de biologia molecular e 840 testes rápidos. O telefone para contato é (67) 3311-6262

Dourados

Em Dourados, são 230 testes RT PCR realizados de segunda a sexta-feira. Nos sábados e domingos são 50 testes. Com isso, o município realiza 1.250 testes de biologia molecular por semana. Sobre os testes rápidos, de segunda a sexta-feira são realizados 130 e aos sábados e domingos 50 testes, totalizando 750 por semana. São realizados exames todos os dias, inclusive nos feriados. O drive-thru em Dourados funciona no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Presidente Vargas, 1167, Vila Progresso, e o telefone para contato é (67) 3311 6263.

Três Lagoas

O drive-thru de Três Lagoas começou a funcionar no dia 28 de abril, no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Av. Filinto Muller, 3.300, Jardim Morumbi. A realização é de segunda-feira a sábado, inclusive feriados, com realização diária de 30 testes RT PCR e 10 testes rápidos. Com isso, semanalmente Três Lagoas realiza 180 RT/PCR e 60 testes rápidos. O acesso é mediante agendamento pelo telefone 3311-6264 (Disk coronavirus Três Lagoas).

Corumbá

Por sua vez, o drive-thru Corumbá funciona desde o dia 11 de maio, no prédio do Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), localizado na Avenida Nossa Senhora da Candelária, s/nº, Bairro Universitário, com realização diária de 100 testes RT PCR, na segunda e na quarta-feira. Na sexta-feira são realizados 60 testes RT PCR. Segunda, quarta e sexta-feira são realizados 10 testes rápidos.

No acumulado da semana são 260 testes RT PCR e 30 testes rápidos. Neste município, os telefones para contato são: 9-8472-8850 / 9-8467-4573 e 9-8473-2408