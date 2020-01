São 208 cirurgias mensais no Hospital de Cirurgias em Dourados

Tamanho do texto

Já é possível ver o impacto da ampliação do Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados, que está fazendo 208 cirurgias mensalmente, conforme levantamento. A instituição atende 33 cidades da região.



Além das cirurgias, são 800 consultas, 100 exames de colonoscopia e 100 de endoscopia. Os procedimentos são feitos por meio do SUS, onde são encaminhados pacientes de municípios próximos.



O secretário Geraldo Resende foi responsável pela ampliação, que na última semana assumiu os processos relativos aos procedimentos operacionais de regulação do acesso ao Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados.