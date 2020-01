Humap é escolhida para tratar possíveis casos de novo vírus

Deurico/Capital News Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) foi definido como a unidade que irá fazer o tratamento de possíveis casos do coronavírus no Mato Grosso do Sul. A decisão foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta (30), após alerta global emitido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



A capacitação para o combate ao vírus não está se restringindo a unidade, os técnicos das secretarias municipais e de Estado de Saúde estão sendo preparados para lidar com possíveis casos, tentando evitar epidemias.



Nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), afirma que uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) também será definida como referência no atendimento, o comunicado deve sair nesta sexta (31).



A criação de novos leitos não deve ser necessária no momento. Sendo ainda um vírus estrangeiro, é esperado que poucos casos suspeitos sejam investigados.